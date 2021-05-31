Балаковскому ТЮЗу потребовался для спектакля редкий орден времен Петра I

Сегодня, 31 мая, в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» появилось объявление от Виктории Дмитриевой о необходимом реквизите для спектакля местного ТЮЗа.

Нужна супница, жестяные тарелки, кружки и половник, ложки, а также довольно редкая вещь — Орден за веру и верность.

Это награда времен Петра I, ее удостаивались только четыре человека.

Отметим, что копии на сайтах объявлений в интернете стоят от 800 рублей, а цена оригинала в тысячу раз выше.

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