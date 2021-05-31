В лесу около села Лох нашли умершего больше месяца назад мужчину

В лесу нашли тело мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Новобурасском районе Саратовской области нашли труп неизвестного мужчины.
- Тело нашел тракторист, копавший защитную полосу перед лесным массивом в 1-м км от села Лох, и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.
Правоохранители осмотрели место происшествия и организовали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчина умер более месяца назад.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Выясняется личность погибшего.
Мужчина умер более месяца назад
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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