В лесу около села Лох нашли умершего больше месяца назад мужчину

В лесу нашли тело мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новобурасском районе Саратовской области нашли труп неизвестного мужчины.

- Тело нашел тракторист, копавший защитную полосу перед лесным массивом в 1-м км от села Лох, и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Правоохранители осмотрели место происшествия и организовали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчина умер более месяца назад.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Выясняется личность погибшего.

Мужчина умер более месяца назад Фото: СУ СКР по Саратовской области

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