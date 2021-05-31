На трассе в Саратовской области водитель нашел мертвого мужчину

Труп нашли на дороге
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На трассе в Саратовской области нашли тело мертвого мужчину. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
- Около двух часов ночи 29 мая на дополнительной дороге, ведущей от федеральной трассы Саратов — Сызрань — Волгоград в сторону села Рыбушка водитель обнаружил на асфальте труп и вызвал полицию. Выяснилось, что это 53-летний житель села Большая Дмитриевка Лысогорского района, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
При осмотре на теле нашли травмы в области лица. Но признаков того, что его переехала машина, не было.
Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы головы.
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Подозреваемым оказался 55-летний односельчанин погибшего. С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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