Ночью сгорела дача в Заводском районе Саратова

Сегодня ночью, 31 мая, случился пожар в СНТ «Мичурина» в Заводском районе Саратова.

- Сигнал о возгорании на даче поступил в 00:53. На место выехали два пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Площадь пожара составила 60 кв. м.

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