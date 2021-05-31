В Саратове умерла известный тележурналист Наталья Елшина

Наталья Елшина

В Саратове на 72-м году жизни умерла известный тележурналист, заслуженный работник культуры РФ Наталья Павловна Елшина.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, она проработала на ГТРК «Саратов» 48 лет, начав творческий путь на радио. Затем она стала автором и ведущей цикла программ «Курьер», «Окно», «Разноцветный абажур!».

Наталья Павловна возглавляла художественную редакцию, под ее руководством выходили выпуски «Утро России. Саратов».

Прощание с Натальей Елшиной состоится во вторник, 1 июня, в 10:00 во 2-й Советской больнице и в 11:00 на старом Елшанском кладбище в ритуальном зале.

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