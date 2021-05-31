В Энгельсе мужчина пострадал при попытке потушить кресло в подъезде

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе вчера вечером, 30 мая, произошел пожар в подъезде девятиэтажки на улице Краснодарская.

- В 22:20 поступил сигнал о возгорании кресла на лестничной клетке шестого этажа. Пострадал 27-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно тушить его, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

На ликвидацию пожара выезжали три расчета. По предварительным данным, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного.

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