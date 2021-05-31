Вместе с похолоданием в Саратов приходят и ливни с градом

В Саратовской области сегодня, 31 мая, ожидается теплая погода с осадками.

- Днем локально будут ливни, возможен град. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 5–10 м/с и усилением до 15–20 м/с при грозе, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +25… +30 градусов. В Правобережье местами будет +18… +23 градуса.

В 2020 году последний день весны был ветреным.

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