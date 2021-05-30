В реке Курдюм около Саратова нашли утопленника

Труп нашли в реке Курдюм Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе сегодня днем, 30 мая, нашли тело мужчины в реке Курдюм.

- Сотрудник одной из организаций поблизости нашел в реке на удалении около 1 км от Клещевки труп и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Спасатели извлекли тело мужчины, а следователи осмотрели место происшествия и погибшего. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В рамках доследственной проверки назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели. Также устанавливается личность мужчины.

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