В Саратове сгорел жилой дом на улице Пугачева

Пожар в жилом доме на улице Пугачева
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 30 мая, в Саратове загорелся частный жилой дом.
- Вызов о пожаре на Пугачева, 4 поступил в 17:04. На месте по повышенному, второму номеру работают восемь расчетов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
В 17:32 пожар локализовали. Площадь составила 200 кв. м. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 200 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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