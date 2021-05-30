В Саратовской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

В Саратовской области сегодня вечером, 30 мая, и завтра ночью и днем ожидается плохая погода.

- Местами по региону будут грозы, шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с, ливни 15 мм и более, возможен град, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Кроме того, сохраняется высокая пожарная опасность.

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