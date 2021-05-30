В Саратовской области в квартире обрушился потолок

Фото из группы «Пугачевское аварийно-спасательное формирование»

В Пугачеве Саратовской области вчера, 29 мая, в квартире на улице Максима Горького рухнул потолок.

- Около 11:00 поступило сообщение, что в двухэтажном доме произошло частичное обрушение потолка, пострадавших нет. Прибывшие спасатели установили, что межэтажные перекрытия, которые обнажила обвалившаяся часть потолка, были изрядно прогнившими, — рассказали в группе «Пугачевское аварийно-спасательное формирование» соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Пугачевское аварийно-спасательное формирование»

Хозяйке квартиры все же понадобилась помощь медиков - она была в шоке, ведь потолок рухнул прямо на постель.

Очевидцы сообщают, что в квартире этажом выше никто не живет. И соседи неоднократно слышали, как в квартире что-то падало и осыпалось.

В причинах случившегося разбираются представители управляющей компании и отдел ЖКХ администрации района.

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