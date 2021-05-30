После установки приложений на телефон у жительниц Саратова списали почти 224 тысячи рублей

В Саратове обманули двух женщин — жительниц Ленинского и Кировского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, 53-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником финансовой организации и сказал, что нужно установить одобренное банком приложение в целях безопасности. Она согласилась, а потом обнаружила списание более 156 тыс. рублей.

Таким же способом обманули 32-летнюю гражданку. Ей позвонили и сообщили, что неизвестные пытаются изменить номер телефона, который привязан к ее кредитной карте. После установки приложения она обнаружила списание более 67 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.

УМВД России по Саратову напоминает: звонок из службы безопасности банка под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств или нелегального оформления кредита — стандартная уловка мошенников. Нельзя говорить незнакомцам CVC-код с обратной стороны карты, пароли, коды из СМС и устанавливать неизвестные приложения.

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