В Аткарском районе погиб молодой водитель Daewoo Nexia

Смертельное ДТП в Аткарском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Аткарском районе Саратовской области вчера ночью, 29 мая, случилась смертельная авария.

- На 183-м км трассы Тамбов — Саратов 23-летний водитель Daewoo Nexia слетел в кювет. Автомобиль опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБД по Саратовской области

Мужчина скончался от полученных травм на месте.

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