На 1-й Дачной и в Ленинском районе отключили воду

В Саратове сегодня, 30 мая, отключили воду в двух районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной стали аварии на Луговой, 100 и Блинова, 3.

Ориентировочно до 18:00 не будет воды на улицах: Луговая, 40/60, 100, 62/70, Мельничная, 19а, 27а, Цветочная, 3, 5, 7, 9, 11, Блинова, 1–5, Производственная, 44, 44а.

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