В Саратовской области за сутки 112 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки 112 человек заболели коронавирусом.
Всего на 30 мая выявлено 62 614 зараженных и 59 362 выздоровевших. За сутки вылечились 195 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Саратове — 48, Энгельсском районе — 20, Балашовском — 11.
У 32 пациентов среди заболевших выявлена пневмония.
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