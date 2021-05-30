В Саратовской области за сутки 112 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки 112 человек заболели коронавирусом.

Всего на 30 мая выявлено 62 614 зараженных и 59 362 выздоровевших. За сутки вылечились 195 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Саратове — 48, Энгельсском районе — 20, Балашовском — 11.

У 32 пациентов среди заболевших выявлена пневмония.

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