В Саратове «Лада Гранта» врезалась в стену дома

В Саратове сегодня ночью, 30 мая, «Лада Гранта» протаранила дом.

- В 02:50 на Шехурдина, 60 19-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на бетонный угол строения, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадал сам водитель и его 23-летний пассажир. Их госпитализировали.

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