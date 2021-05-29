В Саратовской области ветер усилится до 17 метров в секунду

В Саратовской области сегодня, 29 мая, будет дождливый и ветреный день.

- Кратковременные дожди пройдут преимущественно в Левобережье и районах, прилегающих к Волге, будет гроза. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с с востока и северо-востока, утром и днем местами с порывами до 12–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура воздуха днем достигнет +25… +30 градусов, при дожде — +20… +25.

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