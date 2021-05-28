В Саратове будет установлен новый фонтан на Новой набережной

На Новой набережной в Саратове проходят работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, на участке от Вольской до 2-й Садовой разработано 50 метров траншей под систему автополива, смонтировано 50 метров оросительной системы, установлено 10 закладных элементов для фонтана, 100 метров бордюра на пешеходных дорожках, идет армирование каркаса здания летнего кинотеатра на площади 50 кв. м.

Кроме того, продолжаются работы в шести дворах города. На Грибова, 1 и 3, Дегтярной, 11, Шелковичной, 200 и 202 установлены бордюры. На Пролетарской, 19а и 4-й Нагорной, 20 продолжаются работы по планировке территории и подготовке к щебенению.

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