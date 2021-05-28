Около Романовки тракторист нашел кости в поле

В поле около Романовки нашли человеческие кости Фото: СУ СКР по Саратовской области

Около поселка Романовка в Саратовской области в поле нашли человеческие кости.

- По предварительным данным, тракторист 27 мая во время вспахивания поля в 18 км от Романовки в сторону села Большой Карай заметил в грунте останки человека и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Следователи организовали доследственную проверку, вместе с судмедэкспертом провели осмотр черепа и других костей. Назначено судебно-медицинское исследование для определения давности и причины смерти человека. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

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