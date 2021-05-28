В центре Саратова перекрыли улицу до утра субботы

Сегодня, 28 мая, перекрыли улицу Пугачева для ремонта тепловой сети.

Как сообщили «КП-Саратов» филиале «Т Плюс», проезд между Советской и Вавилова перекрыт до 09:00 29 мая.

На месте работ выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

А завтра, 29 мая, с 10:00 будет закрыто движение по улице Степана Разина между Рабочей и Белоглинской из-за планового ремонта тепловой сети.

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