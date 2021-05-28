На выходных в Саратовской области будут ливни

В Саратове и области на этих выходных, 29-30 мая, утром и днем будут дожди и грозы.
Как рассказали в региональном Гидрометцентре, их принесет с собой Каспийский циклон.
Температура днем поднимется до +30 градусов, во время осадков — до +20… +25 градусов. В воскресенье — до +32.
Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с с востока, а при грозе до 15–17 м/с.
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