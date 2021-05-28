В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей

Днем и ночью 28 и 29 мая в Саратове пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Шоферам напоминают, что отказ от медосвидетельствования или пьяная езда обойдется в 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, граждан призывают сообщать инспекторам, если они увидят водителей подшофе.

лет.

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