Валерий Радаев в Красном Куте раскритиковал чиновников из-за промедления с закачкой воды

Фото пресс-службы губернатора

Сегодня, 28 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Краснокутский район.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проверил, как идет закачка воды в водохранилища.

На прошлой неделе он выделил 71,4 млн. рублей на закачку воды через Саратовский обводнительный канал в заволжские районы, из которых 29 млн рублей именно на Краснокутский район. Чтобы обеспечить стабильное водоснабжение для людей, необходимо за весну-лето подать до 15 млн кубометров воды.

Как рассказал Радаеву руководитель «Саратовмелиоводхоза» Дмитрий Полулях, сейчас Лебедёвское водохранилище на реке Еруслан, куда должна поступить вода из Волги, заполнено на четверть. За 10–12 дней сюда дополнительно придет 10 млн кубометров, далее вода пойдет ниже по течению реки Еруслан в сторону Красного Кута и крупных сел.

- Это недопустимое промедление — ещё на прошлой неделе мы выделили деньги, а закачка воды до сих пор не началась. Из-за каких-то согласований не можете начать транзит воды. Все ответственные чиновники расслабились, а страдают люди. В Красном Куте сложилась сложная ситуация — напор маленький, вода не доходит до верхних этажей домов, — раскритиковал глава региона и потребовал приступить к закачке воды.

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