Дефицит бюджета Саратова превысил миллиард рублей

Дефицит бюджета Саратова превысил отметку в миллиард рублей. С докладом об изменении бюджета сегодня, 28 мая, на 89-м заседании гордумы выступил председатель комитета по финансам мэрии Александр Струков.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета предлагается увеличить на 20,7 млн рублей.

На содержание и оборудование нового пляжа в Саратове потратят 20,9 млн рублей, на тротуары — 120 млн, на исполнение судебных решений — 11,7 млн рублей, на ликвидацию незаконных свалок — 7 млн рублей, на возмещение затрат по перевозке пассажиров — 40 млн рублей и многие другие расходы.

В итоге доходы в бюджете Саратова будут составлять 23,1 млрд рублей, расходы — 24,2 млрд рублей. Дефицит превысил миллиард рублей.

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