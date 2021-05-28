Юноша из Ставропольского края обманул саратовца на 7 тысяч рублей в соцсети

В Ленинском районе Саратова обманули местного жителя. 44-летний мужчина хотел в соцсети купить толстовку, после разговора с продавцом перечислил ему 7,2 тыс. рублей, но предмета одежды так и не дождался, а злоумышленник страницу удалил.

- Потерпевший пошел в полицию. Там возбудили дело за мошенничество и задержали 19-летнего жителя Ставропольского края. Он признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полицейские просят граждан не делать предоплат и не сообщать данные на оборотной стороне вашей карты и коды из СМС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.