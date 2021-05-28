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Общество28 мая 2021 10:55

Саратовец накопил штрафов за нарушение ПДД на 180 тысяч рублей и лишился машины

Ее продадут, если он не оплатит долг
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратове у 28-летнего местного жителя арестовали автомобиль за долг по штрафам.

- Мужчина свыше сотни раз нарушил правила дорожного движения, но своевременно оплатить штрафы на 180 тыс. рублей не захотел. А свою «Ладу Приора» он тщательно скрывал, —

В итоге приставам совместно с ГИБДД удалось отыскать автомобиль и арестовать его. Машину отправили на штрафстоянку. Ее продадут в счет долга, если он его не погасит.

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