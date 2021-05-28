Ради снижения долга по алиментам житель Хвалынска купил поддельный документ

В Хвалынске осудили 43-летнего местного жителя за покупку, хранение и использование заведомо подложного документа и за неоднократную неуплату алиментов.

- В октябре 2019 года он купил в интернете поддельные справки о доходах за 2016-2019 гг., заплатив за них 3 тыс. рублей. Бумаги он предъявил судебным приставам для перерасчета начисленных алиментов и снижения размера задолженности, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области

Однако прокурорская проверка выявила, что мужчина алиментов на дочь не выплачивал и в центр занятости на постановку не обращался. Хотя ранее его уже отправляли на 50 часов обязательных работ за данное правонарушение.

В результате он задолжал ребенку более 42 тыс. рублей.

Суд учел полное признание вины мужчиной и назначил ему полгода ограничения свободы.

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