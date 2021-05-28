В саратовском оздоровительном центре у отдыхающих выявили кишечные расстройства

В оздоровительном центре «Пещера монаха» в Саратовской области отдыхающие слегли с кишечными расстройствами.

- На прошлой неделе в социально-оздоровительном центре «Пещера монаха» были выявлены единичные случаи кишечного расстройства у отдыхающих. Гражданам была на месте оказана необходимая медицинская помощь, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.

Проверку на месте организовали специалисты Роспотребнадзора, министерства труда и социальной защиты. Сейчас оздоровительный центр работает в штатном режиме.

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