В Саратовской области мужчину отправили в колонию за секс с маленькой падчерицей

В Пугачевском районе Саратовской области осудили 33-летнего мужчину за развратные действия и половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста.

- В октябре 2020 года мужчина у себя дома в одном из сел Пугачевского района совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери своей сожительницы, пока ее не было дома. Ребенок молчал об этом, и злоумышленник, чувствуя свою безнаказанность через три месяца вступил с ней в интимную связь, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

В январе он поругался с девочкой. И на фоне этого она рассказала обо всем матери. Та пошла в полицию.

Следователи установили контакт с ребенком и собрали доказательства случившегося.

Свою вину мужчина так и не признал, но суду хватило доказательств, чтобы отправить его в колонию общего режима на пять лет.

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