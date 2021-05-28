Возгорание на газопроводе в Саратовской области устранено

Полыхающий газопровод в Новоузенском районе

Вчера, 27 мая в 15.58 по московскому времени в районе с. Куриловка Новоузенского района Саратовской области при проведении работ по внутритрубной дефектоскопии на участке магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр – 2» произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа.

Пострадал работник подрядной организации. Он доставлен в лечебное учреждение, угрозы жизни нет.

Возгорание ликвидировано. Ремонтной бригадой ООО «Газпром трансгаз Саратов» проводятся восстановительные работы.

Инцидент не повлиял на газоснабжение потребителей и транспорт газа.

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