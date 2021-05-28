Из-за пробега в воскресенье перекроют центр Саратова

В воскресенье, 30 мая, в Саратове пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, из-за этого будет перекрыто движение автомобилей по 11 улицам в центре города.

Будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств с 08:30 до 13:00 по следующим адресам:

- ул. Радищева на участке дороги от ул. Московская до Театральной пл.;

- ул. Первомайская на участке от ул. Радищева до ул. Лермонтова;

- ул. Соборная на участке дороги от ул. Григорьева до ул. Московская;

- ул. Некрасова на участке дороги от ул. Григорьева до ул. Московская;

- ул. Комсомольская на участке дороги от ул. Григорьева до ул. Московская;

- ул. Октябрьская на участке дороги от ул. Григорьева до ул. Московская;

- ул. Мичурина на участке от ул. Соляная до Обуховского пер.;

- ул. Чернышевского на участке от ул. Соляная до Обуховского пер.;

- ул. Лермонтова на участке дороги от Обуховского пер. до ул. Московская;

- ул. Московская от ул. Музейная пл. до Набережной Космонавтов;

- ул. Набережная Космонавтов на участке дороги от ул. Валовая до пересечения верхнего яруса Набережной Космонавтов и Обуховского пер.

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