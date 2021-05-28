В Саратове «КамАЗ» вылетел на остановку после столкновения с легковушкой

На Московской/Астраханской случилась авария
Сегодня утром, 28 мая, в центре Саратова столкнулись Daewoo Nexia и «КамАЗ».
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария случилась на перекрестке улиц Московская и Астраханская.
От удара «КамАЗ» вылетел на остановку общественного транспорта.
Также ДТП перекрыло трамвайные пути. Из-за этого не ходят «тройки» и «одиннадцатые».
На месте работает ГИБДД.
Авария произошла напротив СГУ
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