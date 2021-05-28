Изрезанный труп найден в поселке Ершовского района

Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ершовском районе Саратовской области найден труп мужчины с ранами на груди и животе.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 50-летнего погибшего найдено в частном доме поселка Южный.
Начата доследственная проверка, на месте работали сотрудники СКР и судмедэксперты. По итогам будет принято процессуальное решение.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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