Изрезанный труп найден в поселке Ершовского района

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области найден труп мужчины с ранами на груди и животе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 50-летнего погибшего найдено в частном доме поселка Южный.

Начата доследственная проверка, на месте работали сотрудники СКР и судмедэксперты. По итогам будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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