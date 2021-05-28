Под мостом в Саратове мужчина жестоко убил сожительницу за измену

В Заводском районе Саратова жестоко убили женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее сожитель также надругался над пострадавшей.

Суд установил, что 39-летний мужчина в конце мая прошлого года узнал, что его 47-летняя сожительница ему изменяет. Он ушел из дома и стал жить под мостом в районе улицы Фабричная. 6 июня женщина пришла мириться, и это завершилось совместной пьянкой.

Разгоряченный алкоголем, мужчина принялся вспоминать былое и свои обиды. В приступе ревности он избил женщину палкой и ногами, попытался задушить ее цепочкой. Успокоившись ночью, утром 7 июня он вновь напал на потерпевшую. На этот раз он бил ее об землю, приподнимая и с силой кидая.

Присутствовавшие при истязании другие мужчина и женщина, пытались его остановить, но безуспешно. Когда они ушли, злоумышленник порезал свою жертву на спине канцелярским ножом, а также совершил действия сексуального характера. Тело впоследствии нашли очевидцы трагедии, они и вызвали полицию.

Полицейским удалось вскоре обнаружить злоумышленника. Суд отправил его в колонию строгого режима на 18 лет.

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