Балашовец пришел в гости к пожилому мужчине и забил его табуретом

В Балашове Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 38-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Установлено, что вечером 3 декабря он с приятелем пришли к 64-летнему мужчине домой на улицу Колхозная. На кухне они принялись распивать алкоголь, но ночью один ушел спать. Хозяин с гостем остались вдвоем и продолжили застолье.

Около четырех часов ночи спящий и сожительница хозяина проснулись от шума. Они увидели, что гость напал на пожилого мужчину и избивает его по голове табуретом, а потом и ногами.

Когда раненый потерял сознание, агрессор вызвал врачей, а сам ушел из дома. Пострадавший был госпитализирован, но скончался 5 января от закрытой травмы черепа.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 12 лет.

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