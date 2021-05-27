Голый мужчина вылез из люка на дороге в Саратове

На объездной дороге у Саратова заметили голого мужчину, вылезшего из автомобильного люка.

- Вот что делает с людьми аномальная жара в мае. Неадекват был абсолютно голым и демонстрировал проезжающим автолюбителям свой детородный орган, — сообщили в Instagram-аккаунте saratov_detka.

Инцидент засняли на видео.

В комментариях горожане задаются вопросом, а что было, если бы произошедшее увидели дети. Другие связывают обнаженную поездку с радостью от выплаты кредита или проигранным спором.

UPD

По уточненным данным, инцидент произошел не в Саратовской, а в Волгоградской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.