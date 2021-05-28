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Общество28 мая 2021 5:42

Жителей Саратовской области предупредили о жаре 28 мая

Днем потеплеет до +32 градусов
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 28 мая, будет теплая погода без дождей.

- Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Днем потеплеет до +27… +32 градусов. В Правобережье местами может быть не так жарко — всего +22 градуса.

В 2020 году 28 мая было солнечно.

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