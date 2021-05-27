У дома Льва Кассиля в Энгельсе утвердили зоны охраны

Дом Льва Кассиля. Фото с сайта администрации Энгельсского района

В Энгельсе утвердили зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил писатель Л.А.Кассиль, 1918-1921 гг.» на улице Льва Кассиля, 42.

В постановлении правительства Саратовской области говорится, что зона установлена на отрезке улицы Льва Кассиля, а также на части квартала в границах Льва Кассиля, Петровская, Горького и площади Свободы в целях сохранности визуального восприятия памятника.

Теперь там можно сносить некапитальные строения, устанавливать уличную мебель, урны, цветочницы и т. д. Но нельзя строить, устанавливать кондиционеры, антенны и иное оборудование на фасадах и крышах, выходящих на территории общего пользования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.