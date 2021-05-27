В Саратове открылся Собиновский музыкальный фестиваль

Открылся Собиновский фестиваль. Фото министерства культуры
В Саратове вчера, 26 мая, прошло торжественное открытие XXXIV Собиновского музыкального фестиваля.
Фото министерства культуры
В этом году он посвящен 130-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.
На открытии участников приветствовал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Фото министерства культуры
В концерте поучаствовали: аслуженный артист России Игорь Баголей, лауреат международных конкурсов Театр хоровой музыки (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России Людмила Лицова), хор Саратовского театра оперы и балета (хормейстер – Анна Вильперт), симфонический оркестр театра (дирижер – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев).
Фото министерства культуры
Зрители услышали произведения Сергея Прокофьева: кантату «Здравица», сюиту из музыки к к/ф «Поручик Киже», литературно-музыкальную композицию «Египетские ночи».
Собиновский фестиваль продлится до 6 июня на новой сцене Саратовского театра балета. А гастроли воронежской труппы и балет-гала 29 мая — в театре драмы.
Фото министерства культуры
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