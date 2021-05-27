В Энгельсе без вести пропал 15-летний подросток

В Энгельсе Саратовской области пропал 15-летний Ярослав Шахназаров.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», подросток ушел из дома 20 мая и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза карие.

На момент пропажи был одет в серую или черную футболку с рисунком, шорты или спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вы видели Ярослава, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.