В Саратовской области грузовик Volvo насмерть сбил неизвестного мужчину

На трассе насмерть сбили мужчину
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Краснокутском районе Саратовской области вчера вечером, 26 мая, грузовик задавил мужчину.
- ДТП случилось в 22:10 на 1-м км автоподъезда к Красному Куту от дороги Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай. 28-летний водитель Volvo насмерть сбил пешехода, личность которого сейчас устанавливается, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД
Мужчина шел по правому краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов.
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