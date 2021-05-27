В Саратовской области грузовик Volvo насмерть сбил неизвестного мужчину

На трассе насмерть сбили мужчину Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Краснокутском районе Саратовской области вчера вечером, 26 мая, грузовик задавил мужчину.

- ДТП случилось в 22:10 на 1-м км автоподъезда к Красному Куту от дороги Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай. 28-летний водитель Volvo насмерть сбил пешехода, личность которого сейчас устанавливается, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД

Мужчина шел по правому краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов.

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