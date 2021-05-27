Разговоры во сне стали причиной жестокой расправы над жителем Маркса

Вынесен приговор ранее судимому 43-летнему жителю Маркса.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в краже и умышленном причинении травм человеку, от которых он умер.

Утром 6 января мужчина со своей знакомой гостил у жителя дома по улице Куйбышева. Женщина, уходя домой, выронила во дворе свой телефон Honor 8S Prime blue. Злоумышленник подобрал аппарат, но не вернул, а продал. Сумма ущерба составила около 7,5 тыс. рублей.

Вечером 8 января он вновь гостил у знакомого на улице Куйбышева, там же находился и 61-летний мужчина. Они выпили и легли спать, а ночью и утром старший из гостей несколько раз принимался громко разговаривать во сне.

Это разозлило злоумышленника, он просыпался и избивал 61-летнего мужчину. Когда родственники приехали забрать его, они увидели травмы и вызвали скорую помощь. Но 19 января он скончался в больнице от тупой травмы головы, кровоизлияния и отека мозга.

Свою вину мужчина не признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет.

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