В Балакове пропала пенсионерка в розовой кофте

В Балакове Саратовской области сегодня, 26 мая, пропала 69-летняя пенсионерка.

- Валентина Репашина (Герасимова) ушла из дома и не вернулась, — сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, короткие волосы, окрашенные в каштановый цвет, глаза карие.

На момент пропажи она была одета в розовую кофту, черную юбку и черные туфли.

Если вы видели Валентину Васильевну, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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