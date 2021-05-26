В сгоревшем авто в Саратове нашли труп: следователи начали проверку

В сгоревшем авто нашли тело мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Волжском районе Саратова сегодня днем, 26 мая, сгорела Niva Chevrolet.
- Автомобиль загорелся неподалеку от дома №96 по улице Челюскинцев. Прибывшие пожарные потушили его и на водительском сидении нашли тело мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Организована доследственная проверка. Погибшим оказался 51-летний саратовец.
Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.