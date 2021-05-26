В сгоревшем авто в Саратове нашли труп: следователи начали проверку

В сгоревшем авто нашли тело мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова сегодня днем, 26 мая, сгорела Niva Chevrolet.

- Автомобиль загорелся неподалеку от дома №96 по улице Челюскинцев. Прибывшие пожарные потушили его и на водительском сидении нашли тело мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Организована доследственная проверка. Погибшим оказался 51-летний саратовец.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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