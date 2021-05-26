Молодой рецидивист украл у женщины под Энгельсом пять двигателей

В Энгельсском районе полиция раскрыла кражу.

- В начале апреля поступило заявление от жительницы поселка Коминтерн. У нее из надворной постройки украли пять двигателей, две шлифовальные машины, электродрель и сварочный аппарат. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Полицейские поймали 21-летнего ранее судимого мужчину, который продал все похищенное незнакомцу. На злоумышленника возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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