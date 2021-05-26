Самарцев заставили заплатить за испорченную саратовскую землю

За порчу земель в Лысогорском районе Саратовской области к ответственности привлекли фирму из Самары.

- ООО «СамараЭлектроТехмонтаж» провело вскрышные работы, чтобы демонтировать б/у военный кабель. Организация на площади свыше 20 гектаров сняло плодородный слой и перемешало его с материнской породой, что привело к потере его естественных природных физических, химических и биологических свойств, а также к снижению природно-хозяйственной ценности земель, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

Ведомство в 2017 году провело административное расследование по этому поводу. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Но фирма не стала его выплачивать.

Тогда Россельхознадзор пошел в Арбитражный суд Самарской области. Там согласились с требованиями и обязали организацию разработать проект и провести рекультивацию нарушенных земель.

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