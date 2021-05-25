Саратовец заплатит 350 тысяч рублей за экстремизм в соцсетях

Силовики выявили 34-летнего саратовца, причастного к экстремизму.
Выяснилось, что он распространял в соцсетях «Вконтакте», «LIFE.ru», «Военный осведомитель» комментарии к статьям. Мужчина публично одобрял терроризм и писал, что нужно устраивать теракты. Кроме того, он призывал в групповом чате к насилию в отношении властей.
На злоумышленника завели уголовное дело, согласно решению которого ему придется отдать 350 тысяч рублей штрафа.
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