Саратовец заплатит 350 тысяч рублей за экстремизм в соцсетях

Силовики выявили 34-летнего саратовца, причастного к экстремизму.

Выяснилось, что он распространял в соцсетях «Вконтакте», «LIFE.ru», «Военный осведомитель» комментарии к статьям. Мужчина публично одобрял терроризм и писал, что нужно устраивать теракты. Кроме того, он призывал в групповом чате к насилию в отношении властей.

На злоумышленника завели уголовное дело, согласно решению которого ему придется отдать 350 тысяч рублей штрафа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.