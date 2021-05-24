За неделю в Саратовской области родились Матрена, Афина и Ефим

В Саратове, Энгельсе и Балакове за неделю зарегистрировали 315 новорожденных — 159 мальчиков и 156 девочек.

- Традиционно в лидерах Ленинский отдел ЗАГС — там за неделю выдали свидетельства о рождении 89 малышей. А в Балакове зарегистрирован 500-й новорожденный, — сообщило областное Управление по делам ЗАГС.

В список редких имен на этой неделе попали Афина, Матрёна, Ефим, Капитолина, Клим и Таиса.

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