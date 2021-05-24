В Саратове женщина на иномарке сбила пешехода: полиция ищет свидетелей

В Саратове отдел по расследованию ДТП ГСУ регионального ГУ МВД России разыскивает свидетелей аварии, которая произошла на улице Танкистов 28 ноября.

Во дворе дома №67 около 11:45 водительница Hyundai Creta задним ходом сбила женщину-пешехода. Ей причинен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут очевидцев. Если вы стали свидетелем ДТП, позвоните по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01 или обратитесь по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, кабинет № 804/4, а также предоставьте имеющиеся видеозаписи.

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