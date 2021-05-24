Во дворе на Навашина в Саратове Opel сбил ребенка

Иномарка сбила ребенка Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера вечером, 23 мая, сбили ребенка.

- Авария случилась в 21:03 во дворе дома №1/13 по улице Навашина. 40-летний мужчина за рулем Opel Corsa наехал на 11-летнего мальчика, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Ребенок попал в больницу с травмами.

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